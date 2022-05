Algarve Design Meeting arranca hoje na capital algarvia

A antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, recebe a partir desta segunda-feira, 23, a 11.ª edição do Algarve Design Meeting, um evento que reúne exposições, oficinas e conferências e culmina com um espetáculo de ‘videomapping’ na Igreja da Sé.

A sessão de abertura está marcada para as 18:00, com o arranque do projeto Montra, num percurso que terá início na entrada este da Rua de Santo António e terminará na Fábrica da Cerveja, com a inauguração das exposições e festa no Espaço Lounge.

Simultaneamente, serão inauguradas diversas exposições, em 16 salas da antiga Fábrica da Cerveja, havendo ainda várias lojas ‘pop-up’, performances e outras atividades, referiu a Universidade do Algarve (UAlg) em comunicado.

O evento encerra no sábado com um espetáculo de ‘videomapping’ na Sé de Faro, com apresentações concebidas por alunos da UAlg, da Universidade de Tomas Bata, na República Checa, da Escola Superior de Artes e Design, em Matosinhos, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, do ISMAI – Universidade da Maia e da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

“Todos os anos, a cidade de Faro se converte na capital internacional do design, onde instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e o público em geral podem, através de várias atividades, contactar com projetos e talentos da indústria criativa”, lê-se numa nota da UAlg.

Segundo a organização, que reúne a UAlg, a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers, a 11.ª edição “conta com uma série de atividades, com destaque para conferências nas várias áreas do design, exposições, oficinas, lojas ‘pop-up’, performances, ‘alumni talks’, projeto montra, bem como o já conhecido festival de ‘videomapping’”.

“Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência não só na disseminação e na promoção do design, mas também da Universidade do Algarve e da cidade de Faro. O Algarve Design Meeting tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas”, conclui.

Na última década, o evento apresentou mais de 150 exposições, mais de 40 oficinas, 10 conferências, com a participação de mais de 140 oradores nacionais e internacionais, sete festivais de ‘videomapping’ e seis sessões de cinema ao ar livre.