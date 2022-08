Algarve faz bem!

Com vista a apresentar o que tem sido vindo a ser feito com os fundos comunitários aplicados à cultura, e o esforço das autarquias, a CCDR Algarve levou a cabo uma jornada de trabalho, no passado dia 25 de julho, no Museu Dr. Formosinho em Lagos, à qual tive a oportunidade de assistir enquanto técnica superior do Município de Olhão.

Ao longo da tarde, cerca de 80 participantes ouviram atentos os oradores presentes, desviando apenas a sua atenção, de tempos a tempos, para admirar a magnífica capela barroca recentemente restaurada, cuja abóboda e talhas douradas do retábulo principal, dos alçados laterais e subcoro, da autoria de Gaspar Martins e Custódio de Mesquita, sem esquecer os painéis de azulejo azuis e brancos do séc. XVIII, fazem desta capela um dos maiores tesouros artísticos do país e do Algarve.

Ouvimos a Dra. Dália Paula falar-nos da recente “joias da coroa” inaugurada em Loulé, os primeiros banhos islâmicos a serem documentados arqueologicamente em Portugal e cuja planta é a mais completa identificada na Península Ibérica de um complexo deste género.

Seguidamente, assistimos à apresentação da reabilitação do Revelim e Castelo de Castro Marim, pelo arquiteto José Alegria, autor do projeto. Esta obra permitiu, não só reabilitar a estrutura militar do Revelim, como beneficiou toda a área circundante, dotado Castro Marim de estruturas de apoio de âmbito cultural.

Após Pedro Gago ter falado acerca dos trabalhos que decorrem na Sé de Silves, foi a vez do Arquiteto Ruben Martins nos dar a conhecer a original e desafiante reabilitação que ainda decorre no Cine-Teatro António Pinheiro, em Tavira, demonstrado de que modo a equipa da Câmara Municipal envolvida tenta fazer uma aproximação das valências desta estrutura às solicitações dinâmicas e exigentes dos produtores contemporâneos das artes de palco.

Seguiu-se uma atualização das intervenções passadas e futuras dos Monumentos Megalíticos de Alcalar em Portimão, por António Pereira, finalizando esta primeira parte a apresentação levada a cabo por Joaquim Brandão Pires do Cultura em Rede e do projeto “Bezaranha” da AMAL, que teve a visão e a ousadia de agitar os ventos e apoiar artistas algarvios dos 16 concelhos algarvios em tempos de crise e, simultaneamente, levar cultura a espaços alternativos e diferenciados.

Na segunda parte desta sessão, assistimos à “Visão prospetiva e desafios Algarve 2030” na qual a Doutora Antónia Correia, do Kitcolab Turismo apresentou a sua visão acerca dos Investimentos em locais de interesse cultural e do seu impacto no Turismo. Seguiu-se a Doutora Alexandra Rodrigues, Diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve com uma apresentação muito interessante acerca da parceria da qualificação do território entre Turismo e Cultura. O Dr. José Gameiro presenteou-nos com a sua experiência falando acerca dos Museus em Rede à escala regional e temática, terminando o Dr. Rui Parreira falando acerca dos Investimentos em locais de interesse cultural e a sua sustentabilidade.

Antes do encerramento dos trabalhos, ainda tivemos a oportunidade de ouvir a Dr.a Elen Moran apresentar-nos a requalificação daquele espetacular espaço onde nos encontrávamos, na presença do Sr. Presidente, Hugo Pereira, e da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Joaquina Matos, anterior presidente daquela autarquia, que estão de parabéns pela ousadia do investimento feito cujo sucesso está à vista de todos.

Para finalizar, ouvimos uma mensagem on-line da Doutora Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, seguida da Doutora. Adriana Nogueira, que nos falou sobre os projetos atuais e futuros da Direção Regional de Cultura, o edil da cidade que acima referenciámos, o Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário e para finalizar a Dra. Isabel Cordeiro, Secretária de Estado da Cultura, que ouviu com muita atenção a eloquente intervenção de José Apolinário que disse e sublinhou que o Algarve FAZ! O Algarve FAZ BEM! O Algarve FAZ MUITO BEM! É tempo e hora de que sejamos reconhecidos como tal.

Sara Brito