Algarve tem 4 milhões para investir na eficiência energética

Nas

empresas, os apoios servem para adquirir veículos elétricos ou

instalar painéis solares. Nos edifícios públicos ou privados,

destinam-se à instalação de isolamento térmico e de iluminação

que implique poupança de energia

O

Governo vai disponibilizar quatro milhões de euros para aumentar a

eficiência energética de empresas, administração local, habitação

social e instituições particulares de solidariedade social (IPSS)

do Algarve.

No

caso das empresas, os apoios podem servir para instalação de novas

tecnologias mais eficientes, substituição de frotas através da

aquisição de veículos elétricos ou a gás natural, ou instalação

de painéis solares e outras fontes de energia renovável.

Nos

edifícios públicos ou privados, podem destinar-se à instalação

de isolamento térmico na envolvente de edifícios, à instalação

de janelas com corte térmico ou a soluções de iluminação que

impliquem poupança de energia.

A

nível nacional, a verba disponibilizada ascende 101 milhões de

euros. Segundo o Governo, “são 24,5 milhões de euros para

empresas, 32,5 milhões para IPSS, 19 milhões para edifícios da

administração local e 25 milhões para edifícios de habitação

social”.

Dividindo

o total da verba por regiões, Lisboa vai ficar com a maior fatia do

dinheiro (33 milhões de euros), seguida do Centro (26 milhões de

euros) e do Norte (25 milhões de euros), enquanto o Alentejo

arrecada 13 milhões de euros e o Algarve apenas 4 milhões de euros.

Este

financiamento será disponibilizado através dos Programas

Operacionais Regionais do Portugal 2020 e está enquadrado no Plano

Nacional de Energia e Clima (PNEC). “Os apoios agora anunciados são

parte de um total de 730 milhões de euros do Fundo Europeu de

Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão destinados, no âmbito

do Portugal 2020, à melhoria da eficiência energética em Portugal

Continental”, esclarece o Governo em comunicado.

Entretanto,

já estão previstos diversos seminários de divulgação dos avisos

de concurso para as empresas e IPSS de norte a sul do país, sendo

que, no caso do Algarve, a iniciativa vai ter lugar, no próximo dia

29 de outubro, na sede da CCDR em Faro.