Algarve tem 4704 casos ativos de covid-19 e 62 internados

A região algarvia tem esta sexta-feira 4704 casos ativos de covid-19, 31.945 pessoas que já recuperaram da doença e 62 internados, segundo o Ponto de Situação da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Albufeira é o concelho com mais casos ativos de covid-19, com 1010, seguido de Loulé com 856, Faro 664, Portimão 658, Lagos 501, Silves 263, Lagoa 211, Olhão 174, Tavira 110, São Brás de Alportel 71, Vila Real de Santo António 63, Vila do Bispo 58, Castro Marim 28, Aljezur 26, Monchique 10 e Alcoutim 1.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 62 doentes, 15 deles em cuidados intensivos e 6 ventilados.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 413 pessoas por covid-19 na região.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 657.330 deles obtiveram resultados negativos. A recuperar em casa, estão 4642 pessoas, enquanto em Vila do Bispo está ativada uma Zonas de Apoio à População.

