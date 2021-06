Algarvia Noélia Jerónimo recebe prémio de Chef do Ano

Noélia Jerónimo, do restaurante “Noélia & Jerónimo” em Cabanas de Tavira, recebeu na segunda-feira à noite o prémio de Chef do Ano do Guia Boa Cama Boa Mesa.

“Um prémio para a minha cidade de Tavira. Um prémio também para todos os fazem e fizeram parte deste sonho. Obrigada equipa. Sem eles, nada disto seria possível”, refere a chef através do Facebook.

O prémio Chave de Prata foi entregue ao EPIC Sana Algarve, em Albufeira, enquanto a Chave de Platina foi atribuída ao Vila Vita Parc em Lagoa e o Garfo de Prata ao Pequeno Mundo, em Loulé, ao Noélia & Jerónimo em Tavira e ao Vistas Rui Silvestre, em Vila Real de Santo António.

Já o Garfo de Ouro foi entregue ao Vista Restaurante, em Portimão e o Garfo de Platina ao Ocean, em Lagoa.

A cerimónia anual de entrega destes prémios decorreu na Quinta da Pimenteira, um antigo solar do século XVIII localizada no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa.

A chef sucede a Rui Paula, vencedor da mesma categoria no ano de 2020.

O Prémio Carreira foi entregue a Lurdes Graça, do restaurante Manjar do Marquês e a Emílio Andrade, do restaurante Adega Tia Matilde, em Lisboa.

