Aljezur financia ampliação temporária do hospital de Portimão

A Câmara Municipal de Aljezur, através do financiamento da instalação de dois módulos no hospital de Portimão, ampliou a área dedicada aos doentes covid daquela unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), anunciou a autarquia.

Esta iniciativa decorreu devido ao agravamento da situação epidemiológica no país e na região algarvia, que tem vindo a sofrer com o aumento do número de internamentos.

Os dois módulos formam assim 20 quartos individuais com capacidade de isolamento, 10 deles destinados a crianças.

A autarquia considera que havia “a necessidade de adotar medidas de proteção alargada, bem como promover uma adequada prestação de cuidados médicos e de enfermagem aos doentes infetados pelo vírus Sars Cov2 e paralelamente garantir que os doentes com outras patologias têm também eles um tratamento diferenciado face à sua condição de saúde”.

