Aljezur vai sortear lotes a preços baixos

Os lotes que o município vai sortear estão infraestruturados e o custo por metro quadrado é abaixo do custo de mercado

A Câmara de Aljezur está prestes a sortear quatro lotes abaixo do custo de mercado, para permitir que munícipes com menor capacidade económica possam adquirir terreno e iniciar a construção da sua própria casa. A autarquia adianta que estes são apenas os primeiros de vários lotes que vão ser postos a concurso por sorteio no concelho. O objetivo é fixar jovens e combater as dificuldades de acesso à habitação que já se fazem sentir em Aljezur

No âmbito do programa municipal de apoio à construção de habitação própria, o executivo camarário de Aljezur aprovou, na semana passada, a atribuição de quatro lotes por sorteio. E estão mais a caminho…!

Para já, estão em causa quatro terrenos, que já têm infraestruturas, nos loteamentos municipais de Malhadais e Maria Vinagre, nas freguesias de Rogil e Odeceixe, respetivamente.

“A atribuição será feita por sorteio, de entre os candidatos que satisfaçam as condições para serem admitidos ao concurso, de acordo com o regulamento municipal em vigor”, adianta a autarquia, numa nota assinada pelo presidente José Gonçalves.

Sorteio marcado para dia 12 de março na câmara municipal

“Este programa municipal tem permitido a muitos munícipes a construção de habitação própria em loteamentos municipais, não só em Odeceixe, como também em Maria Vinagre (na freguesia do Rogil), em Aljezur e na Carrapateira (na freguesia da Bordeira)”, refere o autarca de Aljezur…

