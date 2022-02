Almancilense não vai desistir de participar em qualquer campeonato

O clube do Almancilense indicou esta semana que não vai desistir de qualquer campeonato e de qualquer escalão, após a desistência da equipa sénior no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, anunciou a Sociedade Recreativa Almancilense.

A desistência de participação dos séniores do Almancilense no campeonato distrital de foi anunciada pelo presidente José Manuel Bota, mas após uma reunião que decorreu a 14 de fevereiro foi deliberado que a pasta do futebol ficou agora entregue ao novo diretor desportivo, André Leman.

O empresário André Leman, de 42 anos, é atualmente o presidente da mesa da Assembleia Geral do Almancilense, deputado à Assembleia de Freguesia de Almancil e diretor de segurança do Sporting Clube Farense.

“A direção espera que este seja o início de um novo capítulo alicerçado no excelente trabalho e exibições da sua equipa de futebol”, conclui.