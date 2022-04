Almancilense procura vitória contra Louletano

A equipa do Almancilense vai este sábado a Loulé enfrentar o Louletano na 21.ª jornada do Campeonato Distrital de futebol, que decorre pelas 16:00 no Estádio Municipal, anunciou o emblema.

Para a equipa, o facto de três dos jogadores já terem feito parte do plantel louletano poderá ser uma vantagem.

O médio Lizandro fez nove jogos e marcou dois golos nas últimas duas épocas com o Louletano: “O Louletano é uma equipa que privilegia muito a posse de bola, fruto da qualidade dos jogadores que tem. E uma das formas de nós superarmos eles é assumirmos logo o controle do jogo, impedindo assim que eles tenham a bola”.

Atualmente colocado em quinto lugar com 30 pontos, o Almancilense continua à frente do Louletano, que está posicionado em 10.º lugar com 22 pontos.

Na última jornada, o Almancil perdeu o derby contra o Internacional de Almancil, enquanto o Louletano venceu os dois últimos jogos contra o Lusitano de Vila Real de Santo António e o Quarteirense.

“Tanto uma como a outra são motivacionais, mas conseguirmos uma nova vitória chega a ser mais ainda. E vamos fazer de tudo para que isso aconteça”, acrescenta Lizandro.

As duas equipas já se enfrentaram nesta época, num jogo da 8.ª jornada em dezembro de 2021, com uma vitória do Almancilense por 4-1, com golos de Miguel Paulo, Rosário, Leandro e Lizandro.

“A primeira volta foi um jogo muito bem disputado e a vitória sorriu para nós, mas isso é passado, as equipas sofrem mudanças e reajustes. Espero que seja um bom jogo e que possamos sair com os três pontos de Loulé. Quanto a um novo golo? Tudo é possível, e como diz -se no Brasil: ‘a lei do ex nunca falha’ (risos)” finaliza Lizandro.