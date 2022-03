Almancilense vence Quarteira SC no Campeonato Distrital de Futebol

A equipa do Almancilense venceu o Quarteira SC por 3-1, no sábado, num jogo do Campeonato Distrital de Futebol, anunciou o clube.

O primeiro golo do Almancilense foi marcado nos primeiros 10 minutos de jogo, da autoria do defesa direito Samuel, seguido de algumas chances do adversário.

No entanto, aos 32 minutos da partida, Leandro aumentou o marcador com um novo golo a favor do Almancilense, enquanto ao minuto 43 o jogador Iury da equipa de Quarteira pontapeia a bola contra o fundo da baliza.

Depois do intervalo, aos 52 minutos, Samuel volta a marcar mais um golo a favor do Almancilense: “Foi pensado. O Samuel chutou, eu simulei para o guarda-redes cair e correu bem. Mas a gente não tinha ensaiado, foi na hora. Foi um bom jogo da equipa”, refere o jogador em comunicado.

No sábado, o Almancilence recebe em casa o dérbi contra o Internacional de Almancil, pelas 15:00, no Estádio Municipal de Almancil.