Alunos de Faro manifestam-se amanhã contra os exames

Os alunos da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro, vão manifestar-se na quinta-feira, dia 25 de maio pelas 09:45, contra os exames nacionais, anunciou a associação de estudantes.

A associação, que mantém uma estreita colaboração com o movimento Voz aos Estudantes, considera que “o modelo de avaliação que os exames nacionais preconizam e que, no fundo, efetivam, não é condizente com aquele que tem sido constantemente prometido aos alunos e a todos os restantes membros da comunidade escolar”.

Os alunos vão concentrar-se à porta do estabelecimento de ensino até às 10:15, com intervenções do presidente da Associação de Estudantes e do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes.

É esperada uma “adesão significativa” dos estudantes, que segundo o comunicado encontram-se “descontentes com o modelo de avaliação e acesso ao ensino superior vigente”.