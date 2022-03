Alunos visitam exposição sobre o plano de adaptação às alterações climáticas do Algarve

Duas turmas do Agrupamento de Escolas João de Deus de Faro, realizaram uma visita de estudo à exposição “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas” (PIAAC), promovida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e atualmente patente na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve.

PUB

Durante o evento presencial, os alunos tiveram oportunidade de conhecer mais sobre o que está a ser feito em termos de prevenção e mitigação dos efeitos das alterações climáticas na Região, sendo as apresentações dos diversos painéis efetuadas por representantes da CCDR Algarve, AMAL e Águas do Algarve.

A sessão visou promover os valores de mudança de atitudes e comportamentos face ao ambiente e alertar para as alterações climáticas que são, cada vez mais, uma preocupação a nível mundial, com as emissões de gases causadores do efeito de estufa, maioritariamente devido à ação humana, a serem responsáveis por alterações profundas na atmosfera e modificação de padrões climáticos.

Desenvolvido com cofinanciamento de fundos europeus, através do PO SEUR, o PIACC – AMAL identifica as opções estratégicas e as medidas de adaptação necessárias para aumentar a resiliência do território e populações e reduzir a vulnerabilidade do Algarve a situações como o avanço do mar e situações de calor extremo, entre outras

Esta exposição continua patente até 22 de março e tem acesso gratuito. Ainda é possível a professores de todos os estabelecimentos de ensino escolar dos 16 concelhos do Algarve e a outros grupos fazerem marcações de visitas guiadas.

Mais informações através do Gabinete de Comunicação da CCDR Algarve (comunicacao@ccdr-alg.pt /96 9844251).