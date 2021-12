Álvaro Araújo eleito vice-presidente da Associação dos Municípios (ANMP)

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, foi eleito, este sábado, vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O autarca encontra-se em Aveiro a participar no XXV Congresso da ANMP, que se realiza este fim de semana naquela cidade.

“Esta eleição constitui um orgulho enorme para o concelho de VRSA e a certeza de ter sido dado mais um passo importante para a dignificação da nossa terra”, diz o município em nota de Imprensa.

Em Aveiro, e em representação do concelho, também estiveram presentes a Presidente da Assembleia Municipal, Célia Paz, e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, Valentim Santos.

Criada para a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses promove um debate plural e transparente sobre as matérias de interesse para os municípios portugueses e respetivos munícipes.

A Sessão de Abertura contou com a intervenção do primeiro-ministro, António Costa, que felicitou todos os autarcas presentes e, em particular, os que iniciaram funções recentemente.

Vincou ainda a importância que as autarquias têm para o desenvolvimento do país, particularmente na resposta ao momento pandémico atual.

A organização do Estado, o desenvolvimento e coesão e o financiamento local são os temas em cima da mesa neste Congresso, que vai debater outros temas de importância nacional, como a execução do Plano de Recuperação e Resiliência – PRR, o novo Quadro Comunitário Portugal 2030, as alterações climáticas, a mobilidade, as acessibilidades e a transição digital.

PUB