Ambiente da Feira Medieval invade ruas de Silves em agosto

A Feira Medieval de Silves, cuja edição deste ano foi cancelada devido à pandemia de covid-19, terá o seu ambiente recriado nas ruas da cidade em agosto, com decoração e animação de rua, uma semana gastronómica e iniciativas online, anunciou a autarquia.

“Apesar do cancelamento da edição de 2020 da Feira Medieval de Silves, resultante da pandemia de covid-19, a cidade de Silves veste-se, durante o mês de agosto, com as cores e adereços da Feira Medieval de Silves e lança a data da próxima edição a realizar de 10 a 19 de agosto de 2021”, anunciou o município.

A mesma fonte referiu que durante agosto a cidade vai ter como “atrativos” espetáculos de “animação de rua e online, cenários com história” e uma “Semana Gastronómica Medieval”, que vai ter “como pano de fundo o ambiente e a atmosfera únicos do centro histórico e do Castelo de Silves”.

“Neste contexto, quem visitar Silves, durante o presente mês, encontrará uma cidade engalanada e poderá passear por ruas decoradas com os adereços habitualmente utilizados durante o evento” da Feira medieval, sublinhou a autarquia.

A Câmara Municipal de Silves destacou a existência de “novidades” como a “instalação de um pátio árabe defronte do edifício dos Paços do Concelho, composto por duas imponentes arcadas e uma fonte de água”, ou da “habitual mesquita junto ao torreão da cidade”, onde os visitantes também terão possibilidade de ouvir o “som de linha em algumas das principais ruas do centro histórico” para dar “outra vida e novo ambiente” à localidade.

“Paralelamente, será dinamizada uma programação cultural que contempla atividades online e animação de rua pela baixa comercial. Esta programação decorrerá entre 7 e 16 de agosto, data em que se realizaria a edição deste ano da Feira Medieval de Silves”, realçou ainda a autarquia.

Silves irá também acolher, acrescentou a autarquia, a Semana Gastronómica Medieval, com a participação de “duas dezenas de estabelecimentos e restaurantes” que “apresentam tentadoras iguarias medievais” para serem degustadas nesses dias.

A próxima Feira Medieval de Silves vai realizar-se entre 10 e 19 de agosto de 2021.