Amora mais forte

Com mais posse de bola, durante toda a primeira parte, o Amora, entrou forte e determinado, ameaçando no segundo minuto de jogo, com um remate forte de Hélio, que errou por pouco o alvo.

Numa primeira parte onde o Amora esteve melhor, foram poucas as ocasiões claras de golo, bonito, um remate de Gildo que obrigou Albino a ser rápido , para em cima da linha conseguir o alivio e evitar um golo que parecia certo. A jogarem sem garra e muito retraídos só no 38º minuto é que San Martin, amedrontou a baliza do Amora com um remate que saiu à figura.

Na segunda metade, o Olhanense entrou a prometer e João Oliveira de cabeça, obrigou o guarda-redes do Amora a defesa apertada. Foi sol de pouca dura, pois o Amora voltou a ter mais posse de bola e a mandar no jogo, e aos 59´,numa bola metida para a área, onde a passividade da defesa algarvia deixou à vontade Matheus, que com um remate forte marcou o primeiro golo do Amora.

O Olhanense, não reagiu da melhor forma à desvantagem e embora procurasse chegar ao golo, nunca conseguiu assustar a sério o seu adversário.

Já em período de compensação, numa jogada rápida de contra ataque, a bola chegou a Landinho que à vontade na pequena área, fez o segundo golo do Amora e sentenciou o jogo.

Campo da Nora ( Ferreiras de Albufeira )

Árbitro: Ricardo Diogo ( A. F. Beja ), auxiliado por Adão Henriques e Francisco Pereira

S. C. Olhanense

Galli, Albino, Cortez, Joshua,André Dias; Dantas (João Gomes 83´), Caleb, Diogo Martins, Gabioneta (João Oliveira 50´), Ivo Bráz e Juan San Martin (Major 46´)

Treinador : Edgar Davids

Amora

Grilo, Pala, Alessandro (Ferrim 53´), João Sousa, Henrique; Aloísio, Hélio, Feiteira ( Landinho 76´), Gildo (André Gomes 85)´, Jordão (Joca 85´) e Matheus ( Valdu 76´)

Treinador : Bruno Dias

Marcador : 0 – 1 Matheus 59´; 0 – 2 Landinho 90+4´

Disciplina :

Cartão amarelo a :Gildo 76´; Aloísio 79´; Jordão 83´





José Manuel Martins

