Ana Borges espera dificuldades acrescidas na partida com a Suécia

A internacional Ana Borges disse que a seleção portuguesa feminina de futebol vai ter dificuldades acrescidas frente à congénere da Suécia na partida marcada para domingo, no Estádio Algarve, a contar para a 28.ª Algarve Cup.

“Sabemos que a Suécia é uma das equipas mais fortes do mundo, é a número um do ‘ranking’ europeu. Sabemos também que é vice-campeã olímpica, logo as dificuldades vão crescer para nós, em relação ao jogo com a Noruega”, que Portugal venceu 2-0, disse a futebolista do Sporting Ana Borges antes do treino realizado esta sexta-feira no Vale do Garrão, no concelho de Loulé.

A seleção portuguesa vai defrontar no domingo, às 17:05, a Suécia, que viu o seu jogo de sexta-feira ser cancelado devido a um surto de covid-19 na Dinamarca, que se retirou do torneio.

“Temos de nos focar em nós próprias. Se formos solidárias e fizermos o que nos é pedido nos treinos, tenho a certeza de que vamos conseguir um bom resultado”, apontou a jogadora.

À Suécia foram-lhe atribuídos três pontos e vitória por 3-0 sem jogar, o que gerou uma igualdade a três na liderança do torneio com Portugal e Itália, que no domingo joga com a Noruega.

“Ficaram à frente da pontuação, com uma vitória por 3-0, e vão aparecer mais frescas no estádio, porque não fizeram nenhum jogo. Mas isso não nos influencia. O nosso objetivo é ser competentes e jogar para ganhar, conscientes de que o nível de exigência deste jogo vai ser muito grande”, explicou Ana Borges sobre o próximo adversário de Portugal, que prepara no Algarve os jogos de qualificação para o Mundial2023, contra Alemanha e Bulgária, agendados para abril.

A dois dias do encontro com a Suécia, o grupo voltou a trabalhar no Vale do Garrão, mas já sem a central Diana Gomes, dispensada devido a uma lesão na coxa esquerda.