Andebol: Município de Lagoa deseja rápida recuperação do internacional Gilberto Duarte

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, apresentou ao destacado atleta lagoense Gilberto Duarte, vincados votos de rápida e excelente recuperação da lesão contraída no jogo frente ao PSG.

A estrela do andebol internacional Gilberto Duarte sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno, no encontro do Montpellier, frente ao Paris Saint-Germain, da Taça da Liga francesa. De recordar que o atleta que nasceu e cresceu em Porches, Lagoa, representa o Montpellier desde o verão passado.

Considerado um dos melhores jogadores da seleção portuguesa, o algarvio é uma baixa de peso para a equipa que vai disputar o campeonato Europeu, de 10 a 26 de janeiro de 2020. Portugal regressa 13 anos depois a uma das provas mais desejadas no andebol e Gilberto Duarte não terá oportunidade de participar.

Esta ocorrência está a despertar sentimentos de solidariedade não só no meio do andebol como entre os amigos e lagoenses para quem o atleta constitui uma referência. O Presidente do Município, também responsável pelo pelouro do desporto em Lagoa, apresentou a Gilberto Duarte o seu apoio neste momento imprevisto. Formulou ainda votos de que o período de recuperação seja o mais curto possível e que muito em breve o atleta volte aos desempenhos que tanto vêm orgulhando o andebol nacional, internacional, e particularmente os lagoenses.

De recordar que Gilberto Duarte é o patrono do Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa que vai jogar a 7ª edição entre os próximos dias 19 e 22 de dezembro. Para além de ser lagoense, o melhor andebolista português da atualidade iniciou-se ainda jovem na modalidade no Lagoa Académico Clube. Aos 28 anos Gilberto Duarte é um exemplo para a prática desportiva neste concelho.