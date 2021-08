ANJE/Algarve quer “task force” para fundos europeus

Aos 38 anos, ainda a gozar o fulgor da juventude, o empresário Hugo Vieira, em entrevista ao JA, fala da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) de que é o dirigente máximo no Algarve. Reconhece e lamenta a perda de força do movimento associativo, mas regozija-se que os jovens não precisem de ter um papá rico para ter os seus próprios negócios. Lamenta que só 20%

JORNAL DO ALGARVE (JA) – O que é que a ANJE tem feito para ajudas os empresários e candidatos a empresários no Algarve? Tem dado uma forte ajuda?

HUGO VIEIRA (HV) – Somos suspeitos quando falamos de nós próprios, mas sim. A ANJE, que fez agora 35 anos, tem ajudado os jovens empresários, quer na criação dos seus negócios quer no apoio em momentos seguintes. Há um processo contínuo de apoio, com capacitação, formação, desenvolvimento de formação à medida no apoio às empresas. E depois na internacionalização, no acesso a programas, em cooperação com a Universidade, o NERA, a ACRAL…

JA – Tem ideia de quantos jovens universitários já foram apoiados pela associação?

HV – Não tenho. Mas nós temos diversos níveis de apoio. Por exemplo, quando um jovem quer criar a sua própria empresa e tem apoio a medidas do IEFP, por exemplo para utilização do subsídio de desemprego para a criação da sua própria empresa, e faz um plano de consultadoria, plano de negócios. Aí apoiamos. E nalgumas delas duplicamos o apoio, apoiamos também numa fase posterior.

JA – E no capítulo da formação profissional? Os jovens que vos procuram têm formação prévia e académica, ou a maioria não tem, apenas se chatearam de trabalhar por conta de outrém?

HV – O tecido empresarial no Algarve é misto: há cada vez mais jovens licenciados. Se olharmos para quem nos pede apoio, há duas naturezas: os empresários mais jovens normalmente têm formação superior, os menos jovens (não trabalhamos exclusivamente para jovens) têm menos formação académica especializada…

