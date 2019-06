Aprovado relatório de execução do CRESC Algarve

A Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional aprovou, no passado dia 19 do corrente, o Relatório Anual de Execução Cresc Algarve 2020, relativo ao ano de 2018, destacando o cumprimento das metas de desempenho estabelecidas.

Esta, que foi a 11.ª Reunião da referida Comissão, realizou-se nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em Faro.

A Comissão é composta por um conjunto alargado de entidades nacionais e regionais, sendo a Comissão Europeia representada por Marika Sandel, da Direção Geral de Política Regional e Urbana, e por João Paiva, da Direção Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão.

O Presidente da Comissão de Acompanhamento do ALGARVE 2020, Francisco Serra, apresentou o Relatório Anual de Execução e fez um ponto da situação do Programa Operacional (execução física e financeira, cumprimento da Regra N+3, Quadro de Desempenho e ponto da situação dos Instrumentos Financeiros). Pela sua parte, os representantes dos instrumentos financeiros – IFRRU e da IFD, relataram a atividade desenvolvida e a Agência de Desenvolvimento e Coesão – AD&C fez uma apreciação global do Acordo de Parceria – Portugal 2020.

Algarve sobe 36 lugares no ranking europeu de inovação

Na sua intervenção, Francisco Serra destacou a evolução da região do Algarve no Regional Innovation Scoreboard 2019, divulgado esta semana pela Comissão Europeia, sublinhando que «o Algarve subiu 36 posições» nesta classificação.

Nesta edição do Ranking Europeu de Inovação, o Algarve surge no 148º lugar e passa a região “moderada”, em termos de inovação, quando em 2017 ocupava a 184ª posição e correspondia a região “moderada menos”.