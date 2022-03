Armação de Pêra organiza campanha solidária para apoiar ucranianos

A Junta de Freguesia de Armação de Pêra está a organizar uma campanha solidária para apoiar a Ucrânia e a sua população, que vai decorrer no dia 6 de março, entre as 10:00 e as 16:00, no antigo mini-golf, anunciou a autarquia.

A recolha de donativos acontece ao mesmo tempo do Encontro Mensal de Veículos Clássicos de Armação de Pêra, com a participação de representantes de várias instituições e cidadãos anónimos de várias partes do mundo, inclusive da Rússia.

A organização apela a todos os interessados que façam chegar donativos como medicamentos, bens para crianças, alimentos secos, leite, água e dinheiro.

Todos os donativos vão ser entregues aos Bombeiros Voluntários de Albufeira, sendo posteriormente enviados para a Ucrânia e para os países fronteiriços onde estão os refugiados de guerra.

Já os donativos monetários serão também entregues à mesma corporação, utilizando-os como apoios às despesas de viagem.

Esta iniciativa decorre em parceria com o Clube dos Veículos Clássicos do Barlavento e o Centro de Apoio à População Emigrande do Leste Europeu e Amigos de Portimão.