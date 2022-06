Armando Alves apresenta livro dos 100 anos da AF Algarve

Vai ser apresentado hoje às 20h30, na sede da Associação de Futebol do Algarve, em Faro, o livro do centenário daquela Associação, de autoria de Armando Alves.

No seu livro o autor faz um “agradecimento à AF Algarve e em especial ao seu presidente, Dr. Reinaldo Teixeira, pelo convite para produzir a obra, e um agradecimento a todos os que nela colaboraram, e foram muitos. Satisfação e orgulho por ficar ligado, em forma de livro, a um momento tão marcante e tão bonito do futebol algarvio, o centenário da sua associação”.

E adianta que “este não é um livro só de futebol. O futebol não vive isolado, numa redoma. Transformações sociais, conflitos militares (as duas guerras mundiais), problemas de saúde pública (a gripe espanhola) e questões de natureza política ou económica, como a revolução de 25 de abril de 1974 ou o advento do turismo, acompanham-nos ao longo destas páginas, por força da interação com o fenómeno desportivo”.

Armando Alves refere também que “este é um livro de todo o Algarve, de todos os concelhos, de todas as cidades, vilas e aldeias onde algum dia rolou uma bola num campo de futebol ou num pavilhão. À abrangência geográfica junta-se a abrangência social, racial, religiosa e outras. Brancos, negros, amarelos, pobres, ricos, católicos, muçulmanos, judeus, budistas – todas as cores, todos os credos, todos os estatutos sociais, toda a condição”. A este propósito adianta que “muito provavelmente não haverá no Algarve um livro tão inclusivo. E isso não é, nem em nenhuma circunstância poderia ser, mérito do autor: é a natureza e a função essencial do desporto e do futebol, é a verdadeira grandeza e dimensão do futebol e, no caso, do futebol algarvio”.

Acrescenta que “a Associação de Futebol do Algarve tem como lema uma frase muito feliz (curiosamente, e perdoem-me a imodéstia, sugerida por mim): com todos e para todos. Este livro pretende seguir tais passos: envolver toda a família do futebol e do futsal do Algarve. Todos fazemos parte desta família, todos estamos nestas páginas. E o livro é dedicado a todos os que ajudaram a construir este caminho centenário. Olha-se geralmente para um livro como um fruto, como algo acabado, resultado do trabalho do seu autor e dos que com ele colaboraram e numa perspetiva algo estática do conhecimento. Gostaria muito que este livro não fosse apenas fruto e se transformasse, pela mão de cada um dos seus leitores, em semente, ganhando uma dinâmica multiplicadora, num processo de valorização crescente do que fomos, do que somos e do que queremos ser. Quanto mais soubermos do passado mais capazes estaremos para enfrentar o futuro”, conclui.

O autor que fundou a Revista da AF Algarve, em abril de 2006, e responsável pela mesma até agosto de 2019, é natural de Monchique, Mestre em Ciências da Comunicação, licenciado em Direito, com pós-graduações em Direito do Desporto e Direito do Trabalho. Para além de advogado é jornalista, ligado há 36 anos ao jornal Record.

Foi jogador, treinador, árbitro e dirigente (futebol); jogador (andebol) e Delegado da Assembleia Geral da FPF desde 2011.

Livros publicados:

1987 – História do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar

1992 – Apontamentos sobre a História do Esperança de Lagos

1993 – Silves Futebol Clube – 74 Anos de História

2003 – Portimonense Sporting Clube – 89 Anos de História

2003 – Portimão – A Terra e as Gentes (coautor)

2012 – Honra e Glória: Centenário do Sporting Clube Olhanense

2019 – Por Silves, Pelo Silves – 100 Anos

2022 – Associação de Futebol do Algarve, 100 Anos