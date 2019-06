Artes plásticas “tomam de assalto” a Câmara de Albufeira

O átrio de entrada do edifício da Câmara de Albufeira está repleta de obras de arte, cujos autores são jovens de Albufeira que, a partir de agora, a maioria, rumará para as universidades. Trata-se do trabalho mais significativo dos alunos das turmas de artes visuais do 11º e 12º anos da escola secundária de Albufeira, realizados nas disciplinas de desenho e oficina de artes, nas áreas de instalação artística, pintura, desenho, design e escultura.

Ao todo, é possível apreciar 24 pinturas, diversos desenhos em tamanhos diferentes, nove maquetes e 19 máscaras de gesso.

“A exposição tem por objetivo levar os trabalhos dos alunos, desenvolvidos ao longo do ano, até à comunidade educativa, de forma a criar uma proximidade entre ambos”, adiantam os promotores, frisando que esta exposição traduz o trabalho coletivo e articulado entre a escola, os alunos e os seus encarregados de educação, valorizando as artes e a criatividade.

Esta exposição pode ser visitada até dia 14 de junho, no átrio de entrada do edifício da Câmara Municipal de Albufeira, entre as 9h00 e as 17h00.