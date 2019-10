As energias do futuro em debate em Lagos

“O Futuro está nas Energias Renováveis” é o tema do próximo seminário promovido pela assembleia municipal de Lagos, que vai ter lugar, no dia 19 de outubro (sábado), no auditório do edifício dos paços do concelho, entre as 15h00 e as 18h00.

O evento, que está integrado nas III Jornadas de Lagos, com o lema “Pensar Lagos na encruzilhada do futuro”, vai contar com diversos oradores convidados, entre os quais, Cláudio Casimiro, diretor geral da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), Luís Bandarra, vereador da Câmara Municipal de Lagos, Manuel Collares Pereira, presidente do Instituto Português de Energia Solar (IPES), Paulo Carmo, presidente da associação ambientalista Quercus, e Teresa Ponce Leão, presidente da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico (APVE).

Este seminário é aberto ao público, com entrada livre, sendo o estacionamento no parque do edifício dos paços do concelho gratuito.