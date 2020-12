Associação de Futebol do Algarve vence prémio nacional

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) venceu o Prémio Revelação do Cartão Branco relativo à época desportiva 2019/2020, anunciou a direção.

Este prémio distingue o fair-play dos agentes desportivos do futebol e do futsal do Algarve e tem como objetivo “reconhecer a importância do uso do Cartão Branco na prática desportiva”.

Esta distinção foi atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e pela Confederação de Associação de Juízes e Árbitros de Portugal (CAJAP).

Os prémios são atribuídos anualmente em três categorias: Prémio Cartão Branco para entidades, outro para árbitros e a categoria de Revelação. O Cartão Branco é um recurso pedagógico pioneiro em Portugal e implementado desde 2015 pelo IPDJ, que pretende promover valores na prática desportiva através do reconhecimento de comportamentos eticamente relevantes junto dos atletas, treinadores, dirigentes e agentes desportivos.

Como isso: Gostar Carregando...