Aumento de 1 milhão atrasa em vários meses obra da ponte da Praia de Faro

As obras da nova ponte da Praia de Faro, cujo início estava previsto para abril deste ano, sofreu um novo revés e está atrasada vários meses, devido ao aumento de preços dos materiais de construção e às novas dificuldades do município de Faro, disse esta semana ao JA o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau.

Em causa está o crescimento súbito dos preços de materiais de construção, entre os quais o ferro, cujo metro linear subiu de preço para perto do dobro. Graças a este e outros crescimentos inflacionários, o custo da obra cresceu em mais de 20%, segundo cálculos do próprio presidente do município, que, no entanto, ressalvou não serem essas contas ainda definitivas. Caso se confirme essa percentagem, o custo da obra já adjudicada a uma empresa espanhola ultrapassará os seis milhões de euros, mais um milhão do que os cinco inicialmente previstos no concurso.

A empresa vencedora foi uma das quatro que concorreram ao quarto concurso que a autarquia e a Polis Litoral Ria Formosa fizeram para o efeito ao longo dos últimos anos. Os outros três concursos ficaram desertos, isto é, não compareceram candidatos à execução da obra.

“Temos neste momento o contrato assinado, que podia começar. Só não começou porque o empreiteiro me disse que nos primeiros seis meses tinha um défice de meio milhão de euros. E portanto vamos lá esperar. Também não vale a pena negociarmos absolutamente nada. Vamos esperar que isto estabilize”, enunciou Rogério Bacalhau ao JA. “Se não fossem estas questões [inflação e subfinanciamento do empreiteiro], as obras já tinham começado no mês de abril”, garantiu.

O autarca informou que há cerca de duas semanas saiu uma legislação que permite a revisão de preços devido aos contornos inflacionários da atual conjuntura económica nacional e internacional e que o município deverá agora estudar a forma de ultrapassar as atuais dificuldades com base nessas novas premissas mais liberais.

Manifestou-se esperançoso de que, após 14 anos de projetos, com poucos avanços e muitos recuos, a obra deverá avançar ainda este ano e que a autarquia acabará por encontrar o milhão de euros em falta a breve trecho, agora que a legislação permite o aumento do valor das empreitadas.

PS não acredita que obras comecem ainda este ano

A vereadora socialista Paula Matias discorda do otimismo presidencial, apesar de concordar com boa parte do diagnóstico de Rogério Bacalhau: “Na minha opinião este ano não haverá condições objetivas para o começo das obras”, disse a vereadora da oposição ao JA.

“Está-se a fazer uma avaliação para ver o que é que se consegue fazer. Neste momento é prematuro avançar com previsões. Nós acompanhamos toda a situação com preocupação”, sublinhou.

Paula Matias acrescentou uma nova acha para esta fogueira em que parece arderem emlume brando as expectativas de uma nova ponte na Praia de Faro: “Temos um processo que tem a ver com a energia municipal, que tem este ano perspetivas de um aumento muito significativo. Quanto às obras em curso, o município está a fazer um esforço para as finalizar todas. A mais complicada será a mata do liceu. Acredito que as obra que estão em curso vão ser concluídas. Acredito nesse esforço”, reconhece.

No entanto, quanto a obras por começar, como a ponte da Praia de Faro e o novo centro cultural a instalar na antiga Fábrica da Cerveja, na Vila Adentro, “neste momento não há certezas, nem podemos afirmar que vai acontecer nem que não vai acontecer”, sublinha a autarca socialista, garantindo que “todas as obras projetadas estão neste momento em standby.

Em causa, no caso do aumento da eletricidade, estão subidas de preço que poderão atingir os 750% face aos valores do anterior contrato, que prescreveu a 31 de dezembro, de acordo com o presidente da edilidade. De facto, segundo aduzia o autarca eleito pelo PSD há cerca de dois meses, através da página do Facebook da autarquia, o extinto contrato com a EDP, em vigor até ao fim de 2021, implicava uma despesa camarária de dois milhões de euros e nas consultas para o novo contrato os preços apresentados pela única operadora que respondeu – que o JA sabe ser a Endesa – oscilam entre sete e 15 milhões de euros.

“Este vai voltar a ser um ano muito difícil em Faro. Com um orçamento de 60 milhões em Faro não poderemos gastar 15, ou seja, um quarto do orçamento, em eletricidade. Temos que fazer escolhas”, ponderou.

Bacalhau admite que futuras obras serão a conta-gotas

Reconhecendo que a extensão e dimensão dos impactos desses grandes aumentos de preços são ainda desconhecidos, Bacalhau admite que a câmara pode “ter que colocar um travão num conjunto de investimentos já previstos e ser muito rigorosos nas despesas e apoios atribuídos”. “Algumas obras já em curso ou prestes a arrancar poderão ter que ser suspensas, tendo em conta o preço dos materiais, incomportável para os empreiteiros e o consequente aumento do valor das empreitadas para as autarquias”, enunciava Bacalhau no mesmo vídeo. Agora, garantiu ao JA que a ponte da Praia de Faro não é um desses

Com primeiros passos dados no longínquo ano de 2008, a nova ponte vai substituir a atual, cujos custos de demolição e remoção serão suportados pela autarquia. Após a construção e entrada em funcionamento da nova estrutura, esta terá uma distância de cerca de 180 metros, com um tabuleiro de 11 metros de largura. O novo tabuleiro permitirá igualmente o acesso de transportes públicos coletivos à Praia de Faro, contemplando ainda dois passeios pedonais, um deles com uma largura que permite a circulação pedonal e ciclável.

Dos cinco milhões de euros até agora previstos para o investimento, 3,5 milhões competiam à Câmara de Faro e 1,5 milhões à sociedade Polis Litoral Ria Formosa. O valor a acrescentar a esses cinco milhões de euros, em torno de um milhão de euros, será pago pela autarquia. “Quem vai pagar o remanescente vai ser a câmara, é sempre o mesmo”, ironizou Rogério Bacalhau nas declarações que fez ao JA.

João Prudêncio