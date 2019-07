BAIXA STREET FEST em Faro

Está a decorrer desde a passada terça-feira até 30 de agosto, em Faro, a 4.ª edição do Baixa Street Fest. A baixa de Faro irá ser animada durante cinco sextas-feiras consecutivas com atividades culturais e a interação da população e dos visitantes com o comércio e os espaços públicos, entre as 21h e as 24h00.

A programação do Baixa Street Fest 2019 será sobretudo de cariz itinerante, no formato de arruadas musicais com o intuito de abranger uma maior área de afluência dos espectadores, a par de momentos mais fixos de várias artes, como teatro, novo circo e artes performativas.

Uma das principais novidades para esta 4.ª edição é a integração da arte urbana na programação, com a pintura de 6 painéis removíveis sobre temas alusivos à cidade de Faro por artistas experientes e de renome a nível nacional.

Para complementar as Sextas à Noite, as entidades envolvidas estão também a preparar um programa de animação para os Sábados à Tarde vocacionado sobretudo para as famílias e para os mais novos, que terá início em Setembro, com duração de 2 meses até ao início de novembro. Com esta aposta, pretende-se atenuar os efeitos da sazonalidade e reforçar a atratividade comercial e de lazer da Baixa de Faro.

A iniciativa Baixa Street Fest é uma organização da Câmara Municipal de Faro, ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve e da ADCZHF – Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro.