Baja Loulé 2022 vai para a estrada no final do mês

Aquela que é segunda prova mais antiga do calendário do todo-o-terreno nacional vai voltar a animar as estradas da Serra do Caldeirão de 28 a 29 de maio, a pontuar para os campeonatos nacionais de autos, motos, SSV e quads.

O evento arranca com o prólogo de 5,4 quilómetros, delineado em redor do Estádio do Algarve, que acolherá o Centro Operacional e o Parque de Assistência para as viaturas em competição.

Com um sector seletivo a repetir por pelos dois dias de prova, perfazendo um total de cerca de 300 quilómetros contra o cronómetro, os concorrentes também passarão por uma secção de 40 quilómetros que não são utilizados há anos. Serão divulgadas zonas onde o público poderá assistir à passagem das máquinas em competição, refere a organização da prova.

A Baja Loulé 2022 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal.

O evento conta com o apoio dos municípios de Loulé, Tavira e Alcoutim e colaboração ativa das juntas de freguesia de Salir, Ameixial e Cachopo.

Poderá consultar toda a informação relativa à prova em www.clubeautomovelalgarve.pt e acompanhar o decorrer da prova através das redes sociais do Clube Automóvel do Algarve.