Banda algarvia Accurate Void lança álbum de estreia

Os músicos algarvios Accurate Void editaram o seu álbum de estreia, intitulado “Xarap”, que promete ser uma “sonoridade única dentro do rock”, anunciou a banda.

O grupo musical é composto por elementos com “décadas de experiência” que decidiram juntar-se no ano passado e criar um novo projeto.

Esta banda caracteriza-se com o estilo e som distintivo, que inclui “uma voz inigualável e diferente” com “linhas de guitarra originais”, segundo o comunicado.

O primeiro single de apresentação do álbum já está disponível nas plataformas digitais com o nome “I Feel So Strong”.

