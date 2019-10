Barragens estão a 20 por cento da capacidade máxima: Falta de chuva já assusta região

O Algarve tem água nas albufeiras para um ano. Mas para os responsáveis do setor o limite “psicológico” é o fim do ano. A partir daí, se não chover, os algarvios têm razões para preocupações redobradas. Há já um ano e meio que quase não cai uma gota dos céus algarvios. As barragens estão a pouco mais de 20 por cento das suas capacidades máximas. No campo, onde não chega a rega, as árvores secam e os frutos definham. E se a esmagadora maioria continua a ter água nas torneiras, há já quem seja abastecido por autotanques, esgotados que estão os furos. O JORNAL do ALGARVE faz o retrato da situação de seca na região. E questiona quem de direito

Olhando o olival à sua frente, Carlos Madeira, 67 anos, garante que há muito não via nada assim: “As oliveiras coitadinhas, as azeitonas, a própria árvore já está a chupar a azeitona. Ela não consegue tirar do terreno e vai tirar do próprio fruto. Há 15 dias o fruto estava gordinho e cheio, agora já está a ficar todo franzido”.

O agricultor, presidente da Cooperativa Agrícola e Rega de Odeleite, paredes meias com a barragem que mata a sede a meio Algarve, anda desolado por estes dias e não deixa de denunciar a situação. De há um mês para cá, garante, tudo piorou e a falta de água é agora visível em toda a paisagem circundante, desde a terra rachada ao estado da flora. E com ela o mundo animal: “As abelhas estão a morrer. Não chove e a esteva, a laranjeira, a própria flor não tem vida. Não ganham pólen. A flor cai para o chão, desidratada, e uma flor desidratada não pode ter pólen. E as abelhas com falta de polinização morrem”.

O que mais o preocupa são os previsíveis efeitos duradouros da falta de chuva de há um ano e meio a esta parte no Algarve – a última vez que choveu a sério na região foi nos primeiros 4 meses de 2018 – que ilustra com uma comparação: “É como uma pessoa que fica enfraquecida depois de ser alimentada a soro. É difícil ficar forte, leva tempo”.

É o que, diz, vai acontecer mesmo que “já amanhã” comece a chover sem parar. Os efeitos do estio não são imediatos. “As oliveiras, que este ano ainda deram alguma coisa, para o ano não vão dar nada. Mesmo que começasse a chover agora, era difícil recuperar”. E quem diz as oliveiras, diz os sobreiros, as alfarrobeiras, enfim todas as plantas de sequeiro e flora selvagem.

João Prudêncio

