BE/Algarve já entregou lista de candidatos às legislativas

O Bloco de Esquerda do Algarve entregou na sexta-feira a lista dos candidatos às eleições legislativas do próximo ano, no Tribunal da Comarca de Faro, anunciou o partido.

“Apresentámos uma lista em completa igualdade paritária, de candidatos que abrangem toda a região algarvia e que garantem uma representatividade homogénea na luta inequívoca do Algarve e dos algarvios”, acrescenta em comunicado.



A lista de candidatos às eleições legislativas:



1. José Gusmão, 45 anos, Economista, atual Eurodeputado no Parlamento Europeu e candidato à Assembleia da República.

2. Igor Gago, 23 anos, Estudante – Olhão

3. Sandra da Costa, 44 anos, Professora/investigadora – Albufeira

4. Inês Gonçalves, 31 anos, Administrativa – Portimão

5. João Varela, 30 anos, Psicólogo (Independente) – Faro

6. Maria Helena Baião, 56 anos, Jornalista – Loulé

7. Aníbal Coutinho, 58 anos, Médico – Faro

8. Célia Gonçalves, 40 anos, Investigadora – Faro

9. Jorge Ramos, 58 anos, Engenheiro de Telecomunicações – Lagoa

10. João Rodrigues, 25 anos, Médico – Lagos

11. Joaquina Lourenço, 60 anos, Governanta de andares – Portimão

12. Adriana Cotovio, 25 anos, Coordenadora Técnica – Tavira

13. Carlos Aboim, 72 anos, Tradutor – Tavira

14. Alexandra Alvim, 55 anos, Atriz (independente) – Loulé

