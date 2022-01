BE: José Gusmão exige investimento no Hospital de Portimão

José Gusmão, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Algarve nas próximas Eleições Legislativas, encontrou-se com a Comissão de Utentes do Hospital de Portimão que tem denunciado as carências do Hospital e exigiu mais investimento nesta unidade hospitalar.

Na sequência desta visita, José Gusmão denuncia “a falta de investimento continuado num hospital vital para a população do Algarve”.

O candidato do Bloco de Esquerda exigiu “melhores condições logísticas e a contratação dos profissionais de saúde que faltam” e reforçou a posição do Partido sobre a importância da abertura de vagas em exclusividade e a valorização das carreiras dos profissionais de saúde.



José Gusmão afirmou ainda que o Governo tem justificado a ausência de investimento nos hospitais do Algarve “com o futuro Hospital Central do Algarve,” mas recordou que “nem o Hospital Central avança, apesar de todas as promessas, nem o

Hospital de Portimão beneficia dos investimentos e contratações necessárias”.

A delegação do Bloco de Esquerda chamou ainda a atenção para a proposta do Partido de conceder “autonomia aos hospitais para contratarem os profissionais de que necessitam para cumprir as exigências de cuidados à população”, autonomia essa que o Governo tem

“rejeitado sistematicamente e que tem levado a gastos agravados com a contratualização com privados”.



João Vasconcelos, atual deputado e mandatário da candidatura bloquista e outros dirigentes locais e distritais do Bloco também estiveram presentes no encontro.

