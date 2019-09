Benfica presente no Torneio de Futebol Adaptado de Albufeira

O Sport Lisboa e Benfica foi desafiado a participar na 12ª Edição do Torneio Internacional de Futebol Adaptado (TIFA 19), um evento desportivo único no género, que vai realizar-se, no próximo dia 27 de setembro, em Albufeira.

A iniciativa é promovida pela APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve, que pretende desta forma promover o futebol adaptado através da realização de um torneio em que participam diversos clubes nacionais e internacionais.

Assim, para já, a organização adianta que estão confirmadas as presenças de “mais de uma centena de atletas”. Para além do Benfica, também já está confirmada a participação de várias outras equipas, entre as quais a seleção de Calcutá, na Índia, e a seleção de Vila Nova de Gaia.

“Será um dia dedicado à inclusão que, para além de possibilitar às pessoas excecionais a participação numa atividade desportiva adaptada, pretende ainda promover e divulgar o desporto adaptado, favorecer o intercâmbio cultural e proporcionar a igualdade de oportunidades às pessoas excecionais, com vista ao exercício pleno da cidadania”, realça a APEXA.

O TIFA é um torneio internacional que tem por objetivo “proporcionar às pessoas com deficiência física e mental a oportunidade de participarem numa atividade desportiva adaptada, dando-lhes a possibilidade de conviver com participantes de várias zonas do país e diferentes nacionalidades”.

Este evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, Associação de Futebol do Algarve, Federação Portuguesa de Futebol, Fidelidade Seguros e Ferreiras Futebol Clube.

O programa deste torneio arranca às 9h00 do dia 27 de setembro, com a concentração de todas as comitivas junto ao Estádio da Nora (Ferreiras). Uma hora depois, realiza-se a cerimónia de abertura do torneio e, logo a seguir, têm início os jogos da fase de grupos.

As eliminatórias do torneio prolongam-se pela tarde, até às 18h00, altura em que está marcada a cerimónia de entrega de prémios. Às 20h30, haverá ainda um jantar de confraternização.

“O futebol é um veículo de paixões capaz de mover pessoas”

Refira-se que a APEXA também criou este ano uma Liga de Futebol pela Inclusão, a primeira do género a ser criada a nível nacional.

Esta competição é refletida num campeonato de futebol adaptado, onde são realizados jogos entre várias equipas no Algarve, em formato campeonato regular (mini-liga), disputada em vários estádios.

“O futebol é um veículo de paixões com capacidade de mover, incentivar e inspirar pessoas de todos os espetros sociais. Este projeto utiliza o futebol como ferramenta para a inclusão. E é porque foi concebido para pessoas especiais que transporta para a sociedade valores de importância absoluta. O exemplo destes atletas é transversal, porque transforma, porque instruí, porque promove o verdadeiro espírito do jogo”, realçam os responsáveis da APEXA, que contam com a parceria neste projeto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).