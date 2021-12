Bezaranha ensina a fazer couvada de Aljezur pela internet

Os ventos do Bezaranha vão terminar com uma demonstração de culinária da tradicional couvada de Aljezur, que será transmitida pela internet no dia 30 de dezembro pelas 18:00, anunciou a autarquia.

Através da página de Facebook do município e do Bezaranha, os interessados podem acompanhar a demonstração “Por Entre Saberes e Sabores Vicentinos” feita pela cozinheira Maria Manuela Fragoso.

A artista Rita Melo vai estar a acompanhar a receita, com um reportório de canções populares.

Posteriormente, esta demonstração ficará disponível no Youtube.

Para realizar a receita em simultâneo deverá reunir os seguintes ingredientes para quatro pessoas:

– 1 pernil/chambão aberto;

– 1 orelha com tromba;

– 1 barriga/ entremeada;

– 1 pé aberto ao meio;

– 3 ossos com carne;

– 6 kg de couve;

– 1⁄2 kg de batata-doce de Aljezur;

