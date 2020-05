Bibliotecas adaptam-se à pandemia com online e take away

🔊 Ouvir Notícia



Estiveram todas encerradas devido ao COVID-19. Mas, como um grande urso adormecido, as bibliotecas do Algarve começam aos poucos a despertar para a vida. Adaptam agora as suas atividades direcionadas para as redes sociais e outras plataformas online. Algumas aceitam a requisições de livros, que podem ser entregues, em regime de take-away, no conforto das casas dos leitores

A Rede de Bibliotecas do Algarve (BIBAL) está a adaptar-se à pandemia de COVID-19 ao encontrar novas formas de manter os bons hábitos de leitura, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).



Uma vez que as bibliotecas algarvias estão encerradas ao público devido à pandemia, os seus serviços continuam disponíveis online, como as horas do conto, sugestões de leitura, formação e divulgação de conteúdos informativos fidedignos.



A BIBAL tem como objetivo desenvolver a região do Algarve relativamente a serviços de biblioteca e foi formalizada através da assinatura de um Acordo de Cooperação pelas autarquias representadas na AMAL, com uma parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve e a DGLAB.



A rede integra 25 bibliotecas municipais, três bibliotecas itinerantes e três bibliotecas universitárias e assenta na cooperação entre diferentes entidades e tem como finalidade o desenvolvimento de serviços em rede.

Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António

Biblioteca de VRSA aproxima-se dos leitores através das redes sociais



A Biblioteca Municipal Vicente Campinas de Vila Real de Santo António vai continuar a estar ao lado dos leitores e das famílias, através das plataformas digitais.



Na tentativa de reinventar novos formatos de comunicação, a biblioteca reorganizou as suas atividades culturais, adaptando-as às plataformas digitais, utilizando para isso as suas redes sociais, nomeadamente o Facebook e o blog.



Neste contexto, foram já criadas duas atividades regulares: #LeiturasOn, em que a biblioteca leva a literatura à comunidade, ao público infantil e adulto, e a Partilha de Saberes para pais e filhos, onde se apresentam algumas propostas na área das manualidades, dirigidas às famílias, num período em que pais e filhos passam mais tempo juntos, estando outras mais a ser equacionadas.



Com estas estratégias, pretende-se dar continuidade a algumas iniciativas que a biblioteca dinamizava regularmente, e que agora realiza a partir de casa, mantendo o contacto com os leitores e conquistando novos públicos.



Todas as atividades estão disponíveis nos seguintes endereços: www.facebook.com/bibliotecamunicipalvicentecampinas e www.bmvrsa.blogspot.com.

Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé

Em Loulé, biblioteca funciona em take-away



A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen retomou o serviço de empréstimo, que funciona na sua sede, em Loulé, entre segunda e sexta-feira, das 11:00 às 17:00.



Para aceder a este serviço, os interessados deverão consultar o catálogo da Biblioteca no endereço https://tinyurl.com/bibliotakeaway e escolher as suas preferências de leitura. Depois é necessário telefonar para o número 289 400 850 ou enviar um email para biblioteca@cm-loule.pt e indicar os livros que pretende requisitar (títulos e autores), o número de Leitor da Biblioteca Municipal e nome completo.



Por fim, será agendada data e horário para levantamento da encomenda na Biblioteca Municipal.

Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira

Biblioteca de Albufeira retoma entrega de livros e lança desafios online



A Biblioteca Municipal Lídia Jorge retomou o serviço de empréstimo de livros na segunda-feira, que vai funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 09:00 e as 15:00, anunciou a autarquia.



Na página de Facebook da biblioteca, disponível em www.facebook.com/albufeira.pt, é feito o apelo para os amantes da literatura de acompanharem a “Hora do Conto”, além das sugestões de leitura e dos desafios e passatempos propostos.



“Um livro é sempre uma excelente companhia. É através dos livros que adquirimos novos conhecimentos, mas é também o prazer da leitura que nos permite conhecer figuras e factos importantes da atualidade e da história da nossa civilização, bem como viajar por lugares incríveis sem sair de casa”, sublinha a vereadora do pelouro da Cultura de Albufeira, Ana Pífaro, em comunicado.



Para requisitar um livro, basta consultar o catálogo online disponível em https://biblioteca.cm-albufeira.pt, escolher a obra e ligar para o número 289 599 507 ou enviar um e-mail para biblioteca@cm-albufeira.pt.



Nessa comunicação, deve ser fornecido o nome do livro (título e autor), número de leitor e nome completo, seguindo-se do agendamento da data e horário para levantar presencialmente o livro na biblioteca.



“Por isso, nesta fase de confinamento a que todos estamos obrigados, por força da pandemia da COVID 19, consideramos que o acesso ao livro e à leitura é ainda mais importante e apesar de a Biblioteca Municipal estar encerrada ao público, decidimos retomar o serviço de empréstimo de livros”, concluiu a vereadora.

Biblioteca Municipal de Castro Marim

Prazo de entrega alargado em Castro Marim



A Biblioteca Municipal de Castro Marim adequou os seus serviços ao facilitar a requisição de livros, que agora têm um prazo de entrega alargado.



Para fazer a requisição, basta ligar através do número 281 510 747 ou do e-mail biblioteca@cm-castromarim.pt, onde deve indicar os livros que pretende (títulos e autores), o número de leitor e nome completo, para depois ser agendada a data e horário para efetuar o levantamento na biblioteca.



Se os leitores residirem numa área distante, a autarquia compromete-se a entregar os livros ao domicílio através do serviço “Castro Marim ainda + Solidário”.

Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro



Biblioteca António Ramos Rosa de Faro reprograma atividades



Em Faro, a Biblioteca Municipal António Ramos Rosa está a reprogramar as atividades que estavam suspensas devido ao COVID-19, mas desta vez vão decorrer online, na página de Facebook, disponível em https://www.facebook.com/bibliotecamunicipaldefaro.

Para incentivar a leitura e o isolamento social, a biblioteca criou novas rubricas como “O saber não ocupa o lugar”, “Sugestão de Leitura”, “Livros, leitores e pinturas” e os “Desafios de Escrita”.



As habituais atividades como as horas do conto e outros desafios diários da biblioteca continuarão a ser disponibilizados na página de Facebook, através de vídeos publicados diariamente.



Este mês, a biblioteca anuncia duas novidades: “Canta com as Histórias” e “Histórias de Origami”, além da habitual rubrica “Quinta dos Autores”.

Biblioteca Municipal de Lagoa

Programa “Lagoa a Ler” em formato online



O Programa Municipal do Livro e da Leitura “Lagoa a Ler” vai disponibilizar na página de Facebook do município, disponível em https://www.facebook.com/municipio.lagoa, várias histórias, metodologias e estratégias com o objetigo de apoiar crianças, famílias, educadores de infância e professores de 1º ciclo na promoção da literacia e linguagem.



Na mesma rede social, vão ser apresentadas várias propostas de livros, com dicas e estratégias de leituras. Semanalmente, as sessões dos projetos “Brincar com as palavras” e “Crescer a Ler”, vão ser enviadas aos educadores de infância e docentes dos estabelecimentos de ensino do concelho inscritos.

Biblioteca Municipal de Lagos

Biblioteca de Lagos dá sugestões de leitura



A Biblioteca Municipal de Lagos está a partilhar várias sugestões de leitura neste período de confinamento através da rúbrica “Lagos em casa com… leitura” através de vídeos publicados na página de Facebook da autarquia, disponível em https://www.facebook.com/camaramunicipaldelagos.



Foi também publicado na internet uma seleção dos melhores poemas de vários autores portugueses acerca do 25 de abril, que está disponível em https://bit.ly/3byKODw.

Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

Empréstimo de livros regressa em maio a São Brás de Alportel



A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel vai retomar o seu serviço de empréstimo domiciliário em maio, na modalidade de Biblioexpresso, segundo a administração.



Os interessados podem enviar os seus pedidos de livros, cujo catálogo está disponível em www.biblioteca.cm-sbras.pt, através do e-mail biblioteca@cm-sbras.pt ou do número 289 840 360.

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira

Biblioteca de Tavira em contacto com a comunidade

Em período de isolamento social, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, está em contacto com os seus leitores e comunidade através de propostas e sugestões de leitura.



A iniciativa é feita no website http://bibliotecas.cm-tavira.pt/, onde são divulgadas atividades, renovação de empréstimos de livros e os interessados podem ainda elaborar a sua lista de leitura.



Para renovar, devolver ou pedir novos empréstimos de obras, os leitores devem agendar este serviços através do email biblioteca@cm-tavira.pt ou do telefone 281 320 585, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00.

Gonçalo Dourado