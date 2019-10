Bombeiros de Olhão comemoram 88 anos

O Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão (CBMO) celebrarrá na próxima terça feira, 29 de outubro, o seu 88.º aniversário. As comemorações irão realizar-se no dia 2 de novembro, no parque de estacionamento municipal Bela Olhão. Neste evento estarão presentes as entidades oficiais, bem como, os bombeiros e suas famílias.

No dia 2 de novembro, as comemorações irão iniciar-se com as promoções de 12 bombeiros voluntários que concluíram o seu estágio, integrando as fileiras do CBMO com a categoria de 3ª, posteriormente, será a entrega dos troféus de reconhecimento, relativos a 2019, aos elementos que se destacaram ao serviço da comunidade.

No mesmo dia, serão também apresentados os novos equipamentos adquiridos pelo Município, constituídos por equipamentos de proteção individual (capacete, cógula, fato de combate a incêndios estruturais, luvas, botas e peça facial). O CBMO receberá uma tela de salvamento, bem como diversos equipamentos de apoio aos salvamentos, como capuzes de resgate a vítimas em atmosferas contaminadas. Para além disso, receberão uma câmara térmica (drone) equipada com dispositivos para operações de socorro, salvamento e resgate.

“O Município investiu €170.000,00 na aquisição destes equipamentos, demostrando, desta forma, o seu compromisso com a segurança dos homens e mulheres que socorrem a população”, salientou a autarquia.

O Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão (CBMO) tem atualmente, 141 elementos, sendo 55 funcionários da Autarquia e os restantes voluntários, possui um total de 37 viaturas de combate a incêndios, apoio, ambulâncias, embarcações, motos, máquinas e reboques.

O quartel-sede, atual, situado na Avenida Bernardino da Silva, será substituído em breve, por uma estrutura construída de raiz, com todas as condições de funcionalidade e fora do núcleo urbano da cidade.