[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Bruno Estremores é o novo líder do PSD/Monchique com 96,15% dos votos nas eleições para eleger os órgãos concelhios do partido, que decorreram no sábado, anunciou a Comissão Política Concelhia.

O novo líder tem 42 anos, é fisioterapeuta, técnico diretor de reabilitação e diretor hospitalar no Grupo HPA Saúde e apresentou-se com lista única.

O presidente da Comissão Política Concelhia será coadjuvado por Rui Gingeira, Francisco Conceição, Catarina Chula, Gonçalo Santos, Jorge Nobre, José João Venda, José Martins, Vidaúl Costa e Alcino Venâncio, segundo o comunicado.

A Mesa da Assembleia de Secção vai ser presidida por Dina Baiona, jurista de 54 anos a exercer funções na ACT, coadjuvada por Tiago Sério e Domingas Andrez.

Segundo Bruno Estremores, a Comissão Política eleita “terá como principal objetivo apresentar um novo projeto político para o PSD de Monchique, bem como preparar as eleições autárquicas de 2021”.