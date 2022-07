Cágados libertados na Fonte da Benémola

Decorreu, esta semana, na Paisagem Protegida Local da Fonte da Benémola (Loulé) uma ação de libertação de nove cágados, reabilitados pela equipa do Porto de Abrigo do Algarve e que foram devolvidos ao meio natural.

Os animais – Spoon, Tapio, Tan, Tarzan, Timon, Tércio, Tazo, Txikia e Tiny – entram agora numa nova fase da sua vida naquela área protegida, local onde existe a distribuição identificada da espécie.

Todos os cágados agora libertados pertencem a uma das espécies endémicas de cágados que existem em Portugal – o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) – com estatuto de proteção, embora não se encontre ameaçado. As principais ameaças para os cágados nativos são a destruição, alteração e poluição do seu habitat, as capturas ilegais com fins comerciais e a introdução de espécies exóticas invasoras, em particular da tartaruga-da-flórida (Trachemys scripta).

A ação foi concertada entre o Centro de Reabilitação de Espécimes Aquáticas do Zoomarine, o Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Loulé.