Câmara de Faro entrega 400 bolos-reis a instituições neste Natal

O município de Faro vai distribuir durante o dia de hoje, 24 de dezembro, 400 bolos-reis a várias instituições locais que se dedicam à causa pública.

Nesta quadra festiva, este gesto simbólico pretende “mostrar o reconhecimento da autarquia a estes profissionais que, em áreas diferentes, tanto têm apoiado a população durante estes longos meses vividos sob efeito da pandemia”.

Ao todo, 400 quilos desta tradicional iguaria natalícia serão entregues no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), quer seja aos profissionais de saúde, quer seja aos utentes; aos Bombeiros Sapadores de Faro e Bombeiros Voluntários de Faro da Associação Humanitária Cruz Lusa; ao INEM; à GNR; à PSP (núcleos de Faro e Unidade Especial de Polícia); ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nomeadamente aos efetivos que estiverem a trabalhar no Aeroporto nesta data, e aos Bombeiros do Aeroporto de Faro.

Desta forma, o município de Faro dá a estes profissionais “um sinal simbólico de agradecimento da comunidade pelos respetivos trabalhos em prol do bem comum e espera colaborar no esforço de dar mais algum calor humano a todos os que este ano, pela natureza das suas profissões, estão privados da possibilidade de passar a noite de Natal, como é tradicional, junto das respetivas famílias”.

