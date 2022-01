Candidatos do PS à AR visitam centros de saúde do Barlavento

Os candidatos do PS Algarve à Assembleia da República (AR) visitaram esta segunda-feira vários centros de saúde na região do Barlavento, iniciando um conjunto de iniciativas que visam apresentar, ao longo da semana, os compromissos dos socialistas para a área da saúde.

A primeira visita ocorreu no Centro de Saúde de Silves, onde neste momento decorrem obras de requalificação e onde está previsto, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR), um investimento na ordem de um milhão de euros com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta daquela unidade de saúde, instalando inclusive meios complementares de diagnóstico permitindo dessa forma evitar a deslocação dos utentes de imediato para as unidades hospitalares da região.

Os cuidados de saúde primários são uma área que os candidatos do PS assumem como prioritária, sublinhando que “teremos nos próximos seis anos a oportunidade de reforçar e modernizar a nossa rede de cuidados de saúde de proximidade. Ao todo nos próximos seis anos deverão ser investidos no Algarve cerca de 40 milhões de euros em obras e equipamentos para os centros de saúde do Algarve”.

Jamila Madeira, cabeça de lista do PS pelo Algarve, considera que o investimento em respostas de saúde de qualidade nas zonas de residência e próximas das pessoas é a melhor forma de defender o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e salvaguardar a capacidade de resposta dos hospitais da região, incluindo o futuro Hospital Central do Algarve.

Depois da visita ao Centro de Saúde de Silves, os candidatos do Partido Socialista visitaram o Centro de Vacinação de Lagoa, “um exemplo de uma boa parceria entre as câmaras municipais e o Ministério da Saúde”, terminado com uma reunião de trabalho no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), polo de Portimão, onde a Administração anunciou o reforço da pediatria e obstétrica de Portimão com a contratação de quatro especialistas (três pediatras e um obstetra).

A saúde é assumida pelo PS Algarve como “a primeira prioridade dos sete compromissos que assumem com a região para a próxima legislatura”.