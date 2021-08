Carlão atua no sábado em Tavira com lotação esgotada

O rapper português Carlão sobe ao palco do Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, a 21 de agosto, com lotação esgotada após uma “elevada procura”, anunciou a autarquia.

Pelas 22:00, o membro dos Da Weasel vai apresentar os sucessos “Agulha no Palheiro”, “Viver Pra Sempre”, “Contigo” e “Assobia para o Lado”, na companhia de DJ Glue, Bruno Ribeiro na voz, Nuno Espírito Santo no baixo, Paulo Borges nas teclas e Rui Berton na bateria.

A lotação máxima do espaço foi reduzida devido às regras sanitárias da pandemia de covid-19, “pelo que a elevada procura levou a que os ingressos esgotassem em poucas horas”, refere o município em comunicado.

Uma vez que o espaço é ao ar livre, não é necessária a apresentação de teste de diagnóstico nem certificado digital, mas o uso de máscara é obrigatório.

