Carnaval das crianças em Lagoa

“O planeta terra” é o tema do Carnaval das escolas do concelho de Lagoa. O desfile acontece durante a manhã da próxima sexta feira, 1 de março. A sustentabilidade do planeta, a poluição do ar, dos rios, do mar e da terra, os gastos excessivos de água e de outros recursos, são assuntos que as crianças de Lagoa trazem para os festejos do Carnaval de 2019.

O desfile das crianças da educação pré-escolar e do 1º ciclo da escola pública e das IPSS’s do concelho, sai à rua nas localidades de Ferragudo, Parchal, Mexilhoeira da Carregação, Estômbar, Lagoa, Carvoeiro e Porches.

A organização destes festejos, resulta de uma parceria entre o Município de Lagoa, os dois Agrupamentos de Escolas do Concelho – Agrupamento de Escolas Pe.António Martins de Oliveira de Lagoa, e Agrupamento de Escolas Rio Arade e as Instituições Particulares de Solidariedade Social.