Carnaval de Quarteira cancelado devido à situação pandémica

O executivo da Junta de Freguesia de Quarteira, informou hoje em comunicado que “face à atual situação pandémica do país, decidiu cancelar o desfile de Carnaval de Quarteira”.

«Tomámos esta decisão, alinhados com outras decisões já tomadas, por várias cidades do nosso país e do mundo, onde os eventos de Carnaval, são também de elevada referência e notoriedade», avançou Telmo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

“Tendo em conta esta situação imprevisível, em que nos encontramos, e a necessidade primordial de proteger a população, consideramos que o cancelamento é o mais sensato a fazer”, acrescenta o autarca.

Pelas mesmas razões, foi também cancelado o Carnaval de Loulé esta quarta-feira, por parte da Câmara Municipal de Loulé.

“Tomamos, uma vez mais, esta decisão difícil, cientes de que este é o caminho certo porque o Carnaval é um evento propício ao contacto social, pois, reúne anualmente uma média de 70 mil visitantes, e esta nova variante é extremamente contagiosa, o que, de certo, poderia levar a um aumento da propagação do vírus no concelho de Loulé, algo que queremos evitar a todo o custo. Priorizamos a saúde da nossa comunidade”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.