Castro Marim acolhe exposição sobre o camaleão

Mercado Local de Castro Marim tem patente até ao dia 30 de abril uma nova exposição itinerante intitulada "Conhecer o Camaleão", que dá a conhecer as características desta espécie que em Portugal apenas existe no Algarve, anunciou a autarquia.

Esta exposição está integrada no Projeto Camaleão, que tem como objetivo “a promoção da conservação desta espécie emblemática, assim como melhorar o conhecimento sobre a distribuição geográfica e a biologia desta espécie icónica do Algarve”, segundo o comunicado.

Estes objetivos passam também pela proteção do sistema dunar, que é uma das preocupações políticas da Câmara Municipal de Castro Marim, que tem apostado na promoção de projetos ecológicos e sustentáveis e na concretização de obras como a Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura.

O Projeto Camaleão foi uma ideia vencedora do Orçamento Participativo Jovem Portugal, dinamizado pela Associação Vita Nativa, com financiamento do IPDJ e com a Câmara Municipal de Castro Marim como parceira na sua execução.

Caso aviste um camaleão, pode fazer o seu registo de observação na página do projeto, através do e-mail camaleao@vitanativa.org ou das redes sociais da Associação Vita Nativa.

A exposição pode ser visitada todos os dias entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:30 às 17:30.