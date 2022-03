Castro Marim avança com abastecimento de água a três povoações

PUB

A Câmara Municipal de Castro Marim consignou esta segunda-feira a execução do projeto de abastecimento de água a Pisa Barro de Cima, Pisa Barro de Baixo e Matos, três das dezassete povoações da freguesia de Castro Marim ainda não servidas.

Esta intervenção permitirá o abastecimento de água, pondo fim ao fornecimento instável, conseguido através de captações subterrâneas que alimentam redes próprias, particulares ou de fontenários.

Com investimento superior a um milhão de euros, a alimentação de água efetuar-se-á a partir da extensão da rede municipal de distribuição atualmente existente e em ampliação, com base em duas origens alternativas, o Reservatório de Monte Francisco e o Reservatório do Cabeço, integrados no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, da responsabilidade da Águas do Algarve, S.A. O projeto foi aprovado pelo programa PO SEUR, apoiado por Portugal e pela União Europeia e cofinanciado a 82,04% pelo Fundo de Coesão.

”Estamos num território onde está instalado um sistema de retenção de água dos maiores do Algarve, Odeleite e Beliche, e que, ironicamente, tem um problema agravado de uma intervenção pública desarticulada que deixou dezenas de povoações na zona envolvente sem água nas torneiras, apenas com água à vista!”, sublinha a vice-presidente do município de Castro Marim, Filomena Sintra, salientando ainda a obra executada em 2020, que estendeu o rede a mais de 30 povoações das freguesias de Azinhal e Odeleite.

Outros aglomerados populacionais dependem ainda da construção de um ponto de entrega de água, por parte das Águas do Algarve, designadamente o ponto de entrega de Cerro do Enho.

Em comunicado, o município de Castro Marim adianta que continuará com a política de extensão da rede de abastecimento de água potável aos aglomerados ainda não servidos, sendo que para isso depende da contratualização de fundos comunitários.