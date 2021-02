Castro Marim estende testagem a toda a população

O Município de Castro Marim, preocupado com o grande incremento da COVID-19 no concelho, decidiu avançar com o rastreio de toda a população, em colaboração com duas dezenas de técnicos de saúde voluntários e credenciados para o efeito.

O rastreio será realizado com a maior rapidez e no menor prazo possível, pelo que se apela a que se inscrevam já para esta primeira ação, dias 13 e 14 de fevereiro, junto ao Pavilhão Municipal em Castro Marim, entre as 9h-13h e as 15h-18h. Para aumentar a capacidade de testagem deste Centro, o local inclui acessos para testar a pé e de carro.

A marcação prévia é obrigatória e deverá ser realizada através do email [email protected] ou dos contactos: 281 510 747 ou 281 510 778 (9h-17h) e 961 743 222 (9h-20h).

“Trata-se de um projeto de grande importância para o concelho, que tem estado a enfrentar o pior surto deste o início desta pandemia, sendo neste momento o caso mais grave e preocupante da região”, sublinha o presidente da Câmara e médico Francisco Amaral.

Numa segunda fase, a autarquia castromarinense pretende levar a testagem às povoações mais isoladas, utilizando para o efeito a Unidade Móvel de Saúde.

Francisco Amaral sublinha o caráter voluntário da iniciativa e agradece a todos os que se disponibilizaram para apoiar o Município, salientando também que todo o trabalho desenvolvido tem o aconselhamento técnico do delegado de saúde local e segue as directrizes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Excetuam-se as crianças até aos 10 anos, pela dificuldade da colheita da amostra, e as pessoas vacinadas ou que já passaram a doença, dado que estão imunes.

