Castro Marim quadruplica apoio aos bombeiros de VRSA

A Câmara Municipal de Castro Marim quadruplicou o apoio aos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, com a atribuição de um subsídio de 180 mil euros, anunciou a autarquia.

O município celebrou na semana passada um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim, destinado à manutenção da força mínima de intervenção operacional do corpo de bombeiros no biénio 2021-2022.

Este momento é quatro vezes superior à verba transferida há quatro anos, considerado pelo presidente da autarquia, Francisco Amaral, como “um apoio mais estável e que responde às necessidades e despesas inerentes ao serviço permanente de socorro que os Bombeiros Voluntários prestam no Município de Castro Marim e à manutenção do Posto de Emergência Médica no Azinhal (PEM)”.

Segundo o comunicado, estes serviços exigem “um dispositivo permanente, quer em meios, quer em recursos humanos, e que representam um esforço económico elevado, não colmatado pelas transferências de estado”.

Ainda este ano, a autarquia vai avançar com a construção de uma unidade local de formação no Azinhal, com capacidade para formar agentes de proteção civil e bombeiros.

A unidade será também um quartel de pré-posicionamento de meios para catástrofes, além de um alojamento para apoio a unidades de intervenção no território Algarve-Andaluzia.

PUB