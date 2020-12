Castro Marim sugere produtos locais como prenda de Natal

A Câmara Municipal de Castro Marim lançou uma nova campanha intitulada “Ofereça Castro Marim”, que tem como objetivo incentivar o consumo de produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade neste Natal, anunciou a autarquia.

Através do website www.localmarketcastromarim.pt, os visitantes poderão encontrar “os melhores sabores, os saberes impressos no artesanato local, os aromas, as texturas, as cores e até as sonoridades que se cruzam e se interligam” com o concelho.

“É uma estratégia de sustentabilidade económica que não começou hoje, mas que ganhou espaço e robustez neste contexto da pandemia, uma vez que os cuidados e as regras para evitar os contágios nos obrigaram a rever hábitos e comportamentos de consumo”, refere a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, em comunicado.

Para quem estiver perto do concelho, pode adquirir os produtos no Mercado Local de Castro Marim, aberto diariamente entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:30 às 17:30. Os interessados podem adquirir sal, flor de sal, artesanato como cestaria e bilros, mel, doces, temperos com mistura de ervas do Baixo Guadiana, conservas de fabrico artesanal, espirituosas aguardentes algarvias, doçaria, queijos, enchidos e sabonetes.

O Mercado Local de Castro Marim promove ainda o serviço do “Amigo Secreto”, que dá a oportunidade aos clientes de oferecer anonimamente um dos produtos à venda, ou até uma giftbox.

“Com as dificuldades inerentes aos pequenos negócios, em termos de visibilidade e promoção, a agregação de vários produtores e artesãos num só espaço, físico e virtual, apresenta também novas oportunidades, quer na salvaguarda de técnicas artesanais ancestrais, quer no escoamento da produção, internacionalizando e aumentando exponencialmente o público das suas vendas”, refere a autarquia em comunicado.

