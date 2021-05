Castro Marim: Taberna Medieval apresenta agenda de junho

O Velho Cavalinho Taberna & Loja Medieval, em Castro Marim, já reabriu após o segundo confinamento causado pela pandemia de covid-19, possibilitando, de novo, os seus visitantes de “viajar no tempo” com a programação de junho.

“Numa vila onde se respira história e património, a Taberna Velho Cavalinho transporta-nos para tempos longínquos ao sabor de sons e sabores de então, visitas, noites temáticas, banquetes e outras atividades que fazem deste projeto uma experiência imperdível”, refere a gerência em comunicado.

Para o mês de junho, no dia 5, entre as 09:00 e as 13:00, decorre o “Co-laborando”, com um atelier de lino-gravura lecionado por Elias Gato, com inscrição obrigatória. Mais tarde, pelas 21:00, Luís Parra apresenta as “Crónicas de um Templário e Pinceladas Musicais”, com lotação limitada.

A 12 de junho, entre as 10:00 e as 16:00, decorre o Mercado Mensal Medieval, com lotação limitada, enquanto a 18 de junho, pelas 18:30, Fernando Pessanha apresenta o trabalho “A Pirataria na Foz do Guadiana”.

No dia seguinte, pelas 21:00, decorre a iniciativa “Passeando com a Nobreza – Infante . Henrique”, com a participação do professor Joaquim Parra.

A 20 de junho, entre as 09:00 e as 13:00, tem lugar o Mercado das Cousas Usadas”, com entrada com regras da Direção-Geral de Saúde e lotação limitada.

Para terminar o mês, no dia 26, pelas 21:00, decorre o Recital de Cantigas Sefartidas e Medievais com Eduardo Ramos.

O espaço da Taberna Medieval Velho Cavalinho é composto por uma loja de artigos e trajes medievais e produtos locais, taberna com bebeduras medievais, taberna com petiscos e produtos endógenos de qualidade, visitas guiadas ao património, experiências gastronómicas e banquetes medievais, feiras temáticas, ateliers de arte, passeios de lendas e encenadas e espaço natural.

A taberna localiza-se nas traseiras da Igreja Matriz de Castro Marim, a caminho do castelo, com as portas abertas diariamente entre as 09:00 e as 20:00 e aos sábados das 09:00 às 22:30.

