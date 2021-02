Castro Marim: Testagem massiva utilizará 4 mil testes e decorre no fim-de-semana

A Câmara Municipal de Castro Marim, no Algarve, vai utilizar 4.000 testes de covid-19 para testar massivamente toda a população dos munícipes interessada em o fazer, operação que decorre no sábado e domingo, anunciou a autarquia.

A ação vai decorrer em sistema drive-thru (com viatura) e conta com o apoio de farmacêuticos, médicos e médicos-dentistas, que se voluntariaram para a operação.

“Face ao agravamento dos casos no concelho de Castro Marim (2000 casos por 100.000, o concelho do Algarve com maior risco pandémico) e o clima de pânico da população, decidimos avançar com a testagem massiva”, explica Francisco Amaral, presidente da Câmara, médico de profissão.

Para o farmacêutico Ricardo Pereira, delegado da ANF no Algarve, “os profissionais de saúde estão unidos na promoção da saúde dos cidadãos da região nesta dramática situação pandémica”.

Francisco Amaral sublinha o apoio “dos profissionais de saúde que se ofereceram para realizar os testes junto da população”. No grupo de voluntários estão farmacêuticos, médicos, médicos-dentistas.

O município de Castro Marim ocupa uma superfície de 300 km2 e conta atualmente com 6.747 habitantes, o que representa 1,5% da população do Algarve.