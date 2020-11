CCDR apresenta exposição de três artesãos

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve tem patente a exposição de design “Contentores de histórias”, com trabalhos de colaboração entre três artesãos do Algarve, Alentejo e Andaluzia, anunciou a Proactivetur.

Esta coleção foi desenvolvida pelo Técnicas Ancestrais Soluções Atuais (TASA) e integra peças que misturam materiais sustentáveis e criam soluções para as artes tradicionais.

Através desta exposição, pretende-se promover o espírito da Eurorregião Algarve-Alentejo-Andaluzia com o artesanato, “afirmando-o e divulgando-o como uma profissão de futuro”, segundo o comunicado.

Ao longo de vários meses, a equipa do TASA contactou com artesãos, técnicas tradicionais e a história dos três territórios, o que conduziu para um processo criativo centrado na colaboração entre artesão e designer.

“O resultado é uma coleção de contentores em que cada peça conta histórias: da resiliência de artesãos, da atualidade dos saberes artesanais e das identidades dos lugares”, refere a organização.

As peças expostas são feitas com palma, cana, vime, madeira e pele, que recordam o carácter primordial dos contentores como utilitários intemporais, enquanto assumem e reabilitam a singularidade dos materiais naturais como a nobreza das técnicas artesanais aplicadas.

A exposição está patente até 18 de dezembro na sede da CCDR Algarve, em Faro, de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 18:00.

A iniciativa está inserida num projeto do Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças Alentejo-Algarve-Andaluzia e tem como beneficiários a Junta Autónoma da Andaluzia, a CCDR Algarve e a CCDR Alentejo.

O projeto é cofinanciado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020.